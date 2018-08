Hoe de grote pornostudio's van Los Angeles ten onder gingen Ben Van Alboom

03 augustus 2018

15u01

Bron: De Morgen 0 Film Hoe komt het dat de ooit zo illustere porno-industrie in San Fernando Valley op sterven na dood is? En wat doet dat met acteurs en regisseurs die plots geen sterren meer zijn? De porno-industrie ligt op haar gat, en daar heeft het internet voor gezorgd .

"We noemden het Porn Airlines”, lacht Nina Hartley. Ze heeft het over het intussen failliete Pacific Southwest Airlines, dat midden de jaren 80 de late vlucht van San Francisco naar Los Angeles inlegde. “Die vertrok om halftwaalf ’s avonds en zat vol pornosterren.” Het seksueel vrijgevochten San Francisco was toen kennelijk de enige stad waar pornoproducenten alles mochten. “Echt alles”, drukt Hartley ons op het hart. “De porno-industrie was tegen die tijd voor driekwart van New York naar Los Angeles verhuisd, omdat alles daar voorhanden was om films te maken.”

