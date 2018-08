Hoe de duurste botbreuk uit de filmgeschiedenis het imago van Tom Cruise herstelde Bor Beekman

02 augustus 2018

14u43

Bron: de Volkskrant 0 Film Hoe Tom Cruise (56) de kijkers verovert sinds hij niet langer in romantische films speelt? Zelf stunten, veel stunten en af en toe brokken maken. Zo brak hij op glorieuze wijze zijn enkel, nu te zien in 'Mission: Impossible - Fallout'.

Er is beeld van de duurste botbreuk in de filmgeschiedenis. Veel beeld zelfs. Van opzij, van achteren, van voren en ook nog van akelig dichtbij, ingezoomd. Na een zweefsprong van olympisch kaliber, van het ene gebouw naar het andere, komt de rechtervoet van Tom Cruise ineens tot stilstand, met de tenen omhoog tegen de verticale muur, terwijl de knie van de ster, en alles erboven, door de vaart doorschiet. Het is geen door fysiotherapeuten aanbevolen beweging, dus de enkel knapte.

De opnamen van 'Mission: Impossible - Fallout' werden acht weken stilgelegd voor het herstel van de acteur, waardoor het productiebudget opliep van 170 tot 250 miljoen dollar, volgens een raming van magazine The Hollywood Reporter. Vermoedelijk werden de extra kosten van de studio vergoed door de verzekering. Cruise meldde zich zes weken later alweer op de set. Ook hinkte hij de paar voor de rollende camera’s benodigde passen verder, met van pijn vertrokken gezicht, zodat de sprong bruikbaar bleef voor de film.

