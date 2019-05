Hint Renée Zellweger naar vierde ‘Bridget Jones’-film? “Ik hoop er echt op” DBJ

23 mei 2019

17u17 1 Film Renée Zellweger (50) werd onsterfelijk als het personage Bridget Jones en vertolkte haar in drie films. De actrice heeft nu toegegeven dat ze een vierde deel wel ziet zitten. “Ik hoop echt op nog een film. Ik hou van haar.”

Tijdens een bezoekje aan de talkshow ‘The Talk’ liet de Oscar-winnares weten wel weer in de huid van het personage te willen kruipen. Al vraagt ze zich af wat Bridget nu aan het doen is. “Bridget Jones: The Menopause?”, lacht de actrice. “Ik weet dat Helen het boek heeft geschreven en ik hou écht van dat personage. Dus, als ze me bellen, dan ben ik er als de kippen bij.”

Het nieuwste deel, ‘Mad About the Boy’, verscheen in 2013, dus er is nog wel een verhaal dat verteld kan worden. Renée gaf eerder al aan dat ze nog een film alleen maar leuk zou vinden. “Ik hoop echt op nog een film. Ik hou van haar. Ze is zo grappig.”

De films over Bridget Jones zijn gebaseerd op de populaire boekenserie van Helen Fieldberg, waarvan drie boeken nog niet verfilmd zijn. Fans bleven na de laatste film van de trilogie met een heleboel vragen zitten. Zo raakte Bridget zwanger, maar kijkers weten nog niet van wie.