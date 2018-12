Hilarisch: zo ziet Will Smith eruit als Geest in ‘Aladdin’ DBJ

19 december 2018

15u58

Bron: EW 5 Film De trailer van de liveactionfilm van ‘Aladdin’ is er al een tijdje, maar daarin was alleen de hoofdrolspeler Mena Massoud te zien als Aladdin. Nu zijn er ook beelden vrijgegeven van de andere hoofdrolspelers Will Smith en Naomi Scott, die de Geest en prinses Jasmine spelen.

Vooral Will Smith (50) ziet er met de vlecht bovenop zijn kale hoofd, stevige sik en gouden oorringen behoorlijk geslaagd uit. In zijn blote torso, zoals de blauwe Geest in de animatiefilm, loopt hij evenwel niet rond. Althans niet op de vrijgegeven foto. Voor Will Smith, op dit moment samen met Adil El Arbi en Bilall Fallah bezig met de opnames van ‘Bad Boys 3', is het zijn 32ste langspeler in Hollywood.

Zo ervaren is Naomi Scott (25) niet. Voor de Britse actrice wordt haar rol als Jasmine de zevende in een langspeler. Ze speelde eerder al in de herwerking van de ‘Power Rangers’ film uit 2017, maar dit is haar grote doorbraak. Hetzelfde geldt voor Mena Massoud (27), die Aladdin speelt. Hij draafde eerder op in de televisiereeks ‘Open Heart’, maar speelt in deze liveactionfilm zijn eerste grote Hollywoodrol.

Disney is volop bezig met het uitbrengen van liveactionversies van oude Disney-klassiekers. Onder andere ‘Cinderella’, ‘The Jungle Book’ en ‘Beauty And The Beast’ gingen ‘Aladdin’ al voor. Binnenkort mogen we ook ‘Dumbo’, ‘Lilo & Stitch’ en ‘Mulan’ verwachten.