Hierom bestaan deze schattige wezentjes in 'Star Wars: The Last Jedi' (zelfs al voegen ze niets toe aan het plot) MVO

09u28 4 MVO Porgs moesten de papegaaiduikers vervangen. Film Nog voor de film daadwerkelijk in de bioscopen verscheen, was de wereld na het zien van de trailer voor 'Star Wars: The Last Jedi' al volledig in de ban van de 'porg'. Deze schattige wezentjes zijn niet weg te denken uit de film. Ze duiken werkelijk overal op. Vreemd, zo vonden fans, want ze voegen niéts toe aan het verhaal. Wel, dat heeft een reden, zo verklaart productdesigner Jake Lunt Davies.

"We beseffen dat de porgs erg populair zijn," klinkt het. "Maar origineel zaten ze niet in de film. Op het Ierse eiland waar we aan het filmen waren, Skellig Michael, zaten gewoon ongelofelijk veel papegaaiduikers. Wezentjes die natuurlijk niet op de planeet uit de scène konden voorkomen. Er waren zo veel vogels dat er geen beginnen aan was om hen digitaal uit de beelden te verwijderen. We konden hen al helemaal niet van de set wegkrijgen. Dus toen begonnen we te denken: is het niet makkelijker om hen te gebruiken in het verhaal?"

"Na een paar ruwe schetsen was de porg geboren. Ik heb een paar ontwerpen geprobeerd, maar dit was de schattigste. Het wezentje is een mengeling van een zeehond, een Pug en een papegaaiduiker. Ze zijn erg aantrekkelijk. Net als de Pug hondjes hebben ze een triestig, neutraal gezicht met grote ogen."

Dat de progs zo'n groot succes zouden worden, had Davies niet verwacht. "Het internet werd gewoon gek toen ze zo'n porg zagen! Dat had ik in de verste verte niet zien aankomen!" lacht hij.

Ronald Messemaker/Buiten-Beeld/HH/Hollandse Hoogte Papegaaiduikers op een rots.