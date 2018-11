Hier is hij dan, de zoveelste Robin Hood (en al zijn voorgangers) MVO

28 november 2018

13u27

Bron: TV Familie 0 Film Vanaf deze week kan je in de cinema naar de nieuwe ‘Robin Hood’ gaan kijken met Jamie Foxx als Little John. Robin Hood wordt deze keer gespeeld door de Brit Taron Egerton (29).

Het Guinness Book of Records heeft het berekend: na Sherlock Holmes is Robin Hood het personage dat het vaakst is opgevoerd in films, tv-series en theatervoorstellingen. Veel topacteurs kropen al in de huid van de vrijbuiter, dus Egerton heeft grote schoenen om te vullen. Taron was hiervoor ook al te zien in de film ‘Kingsman: Secret Service’ en hij sprak een stemmetje in voor ‘Sing’.

Of heb publiek ook echt zit te wachten op alweer een Robin Hood, is nog maar de vraag. Er was niet veel commotie rond de release van de film en de trailer liet vele kijkers verward achter: wordt het een moderne versie van Robin Hood? Of dan toch een klassieke interpretatie met een donker kantje? Enkel een bezoekje aan de cinema zal het uitwijzen... Critici zijn wel enthousiast over Jamie Foxx als een verfrissende, niet conservatieve versie van Little John.

Ook deze acteurs schoten al in de roos

Errol Flynn was de klassieke Robin Hood van Hollywood

Flynn stond in 1938 al op de planken als het bekende personage met pijl en boog. Toen was hij te zien in de film ‘The Adventures Of Robin Hood’.

Cary Elwes in de parodie ‘Men in Tights’

‘Robin Hood: Men In Tights’ is een alom bekende parodie op het verhaal van Robin Hood uit 1993. Onder regie van Mel Brooks wordt de spot gedreven met alles en iedereen, en dan vooral met de vreemde klederdracht van de strijders. Vandaar dat de titel vertaald kan worden naar ‘mannen in panty’s’.

Kevin Costner in de geliefde film ‘Prince of Thieves’

In ‘Robin Hood: Prince Of Thieves’ (1991) toont Kevin Costner een donkere kant van het personage en de thematiek. Het is tot op vandaag de dag nog steeds één van de meest populaire Robin Hood-films aller tijden. Het was ook de duurste, met een budget van 43 miljoen dollar.

Jonas Armstrong in de BBC-reeks

Niet alleen films, maar ook hele tv-series staan in het teken van Robin Hood. Zo speelde Jonas Armstrong drie seizoenen lang, van 2006 tot 2009, de held die stal van de rijken en teruggaf aan de armen op de Britse televisie.

Russell Crowe in ‘Robin Hood’ uit 2010

Een oorlogsdrama uit de twaalfde eeuw met Russel Crowe in de hoofdrol. Robin Hood en zijn mannen keren terug van de derde Kruistocht na het sneuvelen van de Engelse koning Richard Leeuwenhart. Het land waar ze al vele jaren niet meer zijn geweest ziet er echter niet meer uit zoals ze zich herinneren.

Jelle Cleymans als Robin Hood in de Studio 100-musical

Naast de vele films zijn er uiteraard ook veel musicals over het sprookje van Robin Hood en zijn geliefde, Marian. In de Studio 100-versie van het spektakel uit 2012 kropen Jelle Cleymans en Free Souffriau in de huid van die personages.