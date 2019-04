Hier is hij dan: de volledige officiële trailer van ‘The Lion King’ TDS

10 april 2019

17u25

Bron: Disney 0

Filmfanaten zaten er al even op te wachten, maar nu is het eindelijk zover: Disney heeft eindelijk de volledige trailer van ‘The Lion King’ uitgebracht, de live-actionversie van de alom gekende klassieker. Het is de eerste keer dat kijkers de personages die vertolkt worden door onder meer Donald Glover en Beyoncé kunnen ontdekken. En het moet gezegd: de film belooft er alvast adembenemend uit te zien.

‘The Lion King’ verschijnt op 19 juli in de zalen.