Het zit er aan te komen: Tom Cruise en Leonardo DiCaprio voor het eerst samen in een film

02 februari 2018

22u04 0 Film Het lijkt erop dat naast Leonardo DiCaprio ook Tom Cruise een rol gaat spelen in de nieuwste film van Quentin Tarantino. Het zou de eerste keer zijn dat de twee Hollywoodgiganten samen in een film verschijnen.

Filmjournalist Justin Kroll van het Amerikaanse magazine Variety meldt op zijn Twitter-account dat Tom Cruise in gesprek is voor een rol in de nieuwe film van Quentin Tarantino. Cruise zou een stuntman spelen in de film over de moorden in de sekte van Charles Manson. Brad Pitt zou die rol eerder afgeslagen hebben.

Eerder werd al bekend dat Leonardo DiCaprio de hoofdrol gaat spelen in de film. Het zou de eerste keer zijn dat de Mission Impossible-acteur in een film van de Pulp Fiction-regisseur zou spelen. Bovendien meldt Kroll dat regisseur Roman Polanski een van de personages is in Tarantino's nieuwe film. Voor die rol zou de regisseur een Poolse acteur willen vragen die dus niet bekend is bij het grote publiek.

DiCaprio en Tarantino werkten eerder samen voor 'Django Unchained' (2012). Voor Leonardo DiCaprio wordt het zijn eerste film sinds hij een Oscar won voor 'The Revenant'. Hoe de nieuwe film gaat heten, is niet bekend.