Het woelige drugsverleden van Tom Hardy: "Ik zou mijn moeder verkocht hebben voor een beetje crack" DBJ

10 oktober 2018

12u00 1 Film Hollywoodster Tom Hardy (41) was in het verleden een heftige drugsverslaafde. Hij zegt nu dat die ervaringen hem hielpen bij het vertolken van de hoofdrol in zijn nieuwe film 'Venom'.

Woensdag 10 oktober verschijnt de horrorfilm 'Venom' bij ons in de zalen. Hoofdrolspeler Tom Hardy speelt daarin een onderzoeksjournalist wiens lichaam wordt overgenomen door een alien die zich met mensenvlees voedt. Voor het inleven in zijn rol deed Hardy een beroep op zijn verleden als drugsverslaafde. "Mijn hele leven ben ik een zware alcoholverslaafde geweest", zegt de Oscarwinnaar in de Britse talkshow Good Morning Britain. "Het begon al op mijn elfde, toen een agent langskwam op school om te vertellen hoe slecht drugs waren. Hij had het onder meer over het snuiven van lijm. Het eerste wat ik toen dacht was: 'nu weet ik zelfs waar ik het kan vinden'. Op mijn dertiende zat ik aan de verdovende middelen."

Enkele jaren later werd hij van zijn middelbare school gestuurd voor stelen. Op zijn zestiende was hij helemaal verslingerd aan alcohol en crack en lag hij voortdurend in de clinch met de politie. Hij werd ook gearresteerd voor joyriden. De Britse acteur was er zo slecht aan toe, dat hij eens zou gezegd hebben dat "Ik mijn moeder zelfs zou verkocht hebben voor een beetje crack."

Dieptepunt

Zijn drugs- en alcoholdemonen achtervolgden hem tot hij volledig instortte in 2003. Hij werd in Londen op straat gevonden in een plas bloed en braaksel. "Dat was een echte les voor mij", zei de Britse acteur daar later over. "Het was alsof ik opstond uit de doden." Hardy meldde zich aan bij een afkickkliniek en sindsdien gaat het alleen maar beter met hem. Sindsdien ligt zijn focus op fysieke trainingen. Hij trainde onder meer mee met de Britse mariniers, begon te boksen en deed aan martial arts.

Hardy is nu meer dan tien jaar drugsvrij, maar de verslaving loert nog steeds om de hoek. "Als ik vier glazen bier zou drinken en een halve fles wodka, kan ik deze kamer nog steeds in drie minuten doen veranderen in een absolute nachtmerrie", vertelde hij ooit aan een Britse krant. "In een vingerknip zou ik alles kunnen verwoesten wat ik heb opgebouwd. Het belangrijkste wat me in die donkere periode staande hield, was acteren", zegt Hardy in Daily Mail. "Ik ben er ooit mee begonnen om mijn vader trots te maken, dat was de enige reden. Ik was enig kind en was tot niet veel anders in staat. Toen ik ontdekte dat ik er goed in was, kon ik mezelf telkens opladen om er tijd in te investeren en er moeite voor te doen."

Tom Hardy is getrouwd met de actrice Charlotte Riley. De twee hebben een kindje van twee en Hardy heeft ook een tienjarige zoon uit een eerdere relatie met zijn ex-vriendin Rachael Speed.

