Het rijk van Woody Allen lijkt definitief uit DBJ

21 januari 2018

12u00 0 Film Al meer dan 25 jaar hangen er nevels van seksueel misbruik rond Woody Allen, maar nu lijkt de maat vol. De Oscarwinnende regisseur lijkt nu helemaal van zijn sokkel gevallen na recente beschuldigingen van zijn adoptieochter Dylan Farrow. Die beschuldigde haar vader eerder deze week nóg maar eens van seksueel misbruik toen ze zeven jaar oud was. Hoewel haar alarmbel in het verleden niet werd aanhoord lijkt het tij nu te keren.

Woensdag gaf Dylan Farrow - de dochter van Mia Farrow, Woody Allens ex-vrouw – in een gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CBS nog eens te kennen dat haar vader onterecht ontzien wordt in de hele #metoo discussie. Ze beweerde bovendien dat ook heel wat collega acteurs en regisseurs bewust de andere kant opkijken. "Hij liegt en hij is al zo lang aan het liegen", zei een geëmotioneerde Farrow.

Misbruikt

Ook in 2014 schreeuwde Dylan al een keer om hulp. Haar adoptievader had toen net de carrièreprijs op de Golden Globes in de wacht gesleept en na de uitreiking schreef ze een open brief naar The New York Times waarin ze expliciet beschreef hoe haar vader haar aanrandde toen ze zeven jaar oud was. “Ik werd naar een kleine zolderruimte gebracht in het huis van mijn moeder (Mia Farrow) in Connecticut. Hij liet me op mijn buik op de grond liggen om met de treintjes van mijn broer te spelen. Daarna ging hij achter mij in het deurgat zitten en toen heeft hij mij seksueel misbruikt. Op 7-jarige leeftijd zou ik gezegd hebben dat hij mijn intieme delen heeft aangeraakt, nu als 32-jarige vrouw kan ik zeggen dat hij mijn schaamlippen en mijn vagina met zijn vingers heeft aangeraakt."

Na haar emotionele brief werd er met de wenkbrauwen gefronst, maar vervolgens werd de zaak verticaal geklasseerd. Woody Allen was immers de grote regisseur en Dylans verhaal was er eentje om aandacht te trekken. Dylan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze in de vechtscheiding tussen Allen en Mia Farrow altijd de kant van haar moeder koos en ze zou haar vader gewoon willen zwartmaken.

Reacties uit Hollywood

Sinds vorig jaar, en de hele affaire rond producer Harvey Weinstein, zijn de tijden veranderd en nu krijgt ze plots wel gehoor. Al lijkt Hollywood nog niet helemaal te weten hoe ze op zaak moet reageren. Alec Baldwin is een van de weinige acteurs die reageerden op zaak. “Woody Allen is forensisch onderzocht in twee staten (New York en Connecticut)” tweette hij. “Het afwijzen van hem en zijn werk heeft zonder twijfel een doel. Maar voor mij is het triestig en oneerlijk.” Scarlett Johansson sprak zich in 2014 over de zaak uit door te zeggen dat het “onverantwoordelijk giswerk” was. Het duurde lang vooraleer Dylan Farrow steun kreeg uit Hollywood, maar gisteren liet Colin Firth, die in 2013 met Allen samenwerkte in ‘The Moonlight’, in The Guardian weten niet meer met Allen te willen werken. Eerder had ook acteur Timothée Chamalet laten weten dat hij zijn loon uit zijn Woody Allen-film zou storten aan Time’s Up, de beweging die opkomt voor gelijke rechten en lonen in Hollywood. Ook Mira Sorvino, Ellen Page en Greta Gerwig deden dat al.

Gerechtigheid

Allens entourage doet er intussen alles aan om hem buiten de #metoo sfeer te houden, al wordt dat steeds moeilijker. Dylan noemt haar vader in een adem met Weinstein. “Het systeem heeft decennia lang voor Weinstein gewerkt en het werkt nog steeds voor Woody Allen”, liet ze in de LA Times optekenen. “Wat ik niet begrijp is hoe dit geflipte verhaal over ik die gebrainwasht ben door mijn moeder geloofwaardiger zou zijn, dan Woody Allen die mij heeft aangerand”. Stilaan lijkt de balans nu dus wel over te slaan in het voordeel van Dylan Farrow.