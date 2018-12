Het pleit is beslecht: ‘Die Hard' is officieel een kerstfilm TK

20 december 2018

09u24

Bron: Metro UK 0 Film Stop de persen, want we kunnen een antwoord geven op een van de grootste existentiële vragen van de afgelopen decennia: is ‘Die Hard’ nu een kerstfilm of niet? En het antwoord is ‘ja’, want productiebedrijf 20th Century Fox heeft dat nu zelf bevestigd.

In ‘Die Hard’ probeert John McClane (Bruce Willis) zijn gezin rond de kerstperiode te redden uit de moordlustige klauwen van terrorist Hans Gruber (een fenomenale Alan Rickman). Hij doet dat door zelf aan het schieten te slaan en de booswichten een voor een te neutraliseren.

Niet meteen een reflectie van de vredevolle kerstsfeer, maar toch mogen we ‘Die Hard’ nu officieel in de categorie ‘kerstfilms’ plaatsen. Speciaal voor de 30ste verjaardag van de prent (en de release van de nieuwe 4K-versie) lanceerde 20th Century Fox een nieuwe trailer. Daarin wordt de film bestempeld als ‘het grootste kerstverhaal dat ooit verteld werd’. ‘Home Alone’ even buiten beschouwing gelaten dan.

Yippee Ki Yes, zeker nu onlangs bekendgemaakt werd dat er een zesde deel in de ‘Die Hard’-franchise zit aan te komen. Bruce Willis sloot zich al aan bij het project, dat zich ook gedeeltelijk in het verleden zal afspelen. De zoektocht naar de jonge McClane is intussen al gestart.