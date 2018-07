Het is Kusjesdag vandaag: 5 iconische filmkussen op een rij TDS

06 juli 2018

12u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Geef maar toe: je hebt bij het bekijken van een romantische film vol passionele momenten vast al eens in de schoenen van de personages willen staan. Een sprookjesachtige kus is dé manier om liefde te uiten. En vandaag moet niemand zich inhouden, want het is 'International Kissing Day', ofwel: Kusjesdag. Het ideale moment om de meest iconische filmkussen ooit op een rij te zetten, toch?

The Notebook (2004)

Tranentrekker en romantische klassieker eerste klas 'The Notebook' wint wat de categorie “kussen in de regen” betreft. Deze wereldberoemde filmhoes en dito filmkus kan dan ook niet ontbreken in het lijstje. Passioneel is het minste dat je kan zeggen van deze kus tussen Allie (Rachel McAdams) en Noah (Ryan Gosling).

Lady en de Vagebond (1955)

Het hoeven niet altijd mensen te zijn die ontroeren met een kus. De befaamde scène uit Lady en de Vagebond waar het eten van een bord spaghetti uitmondt in een kus is en blijft nog steeds vertederend.

Titanic (1997)

Noem ons onverbeterlijke nostalgici, maar de romantische kus tussen Jack (Leonardo Dicaprio) en Rose (Kate Winslet) uit Titanic doet nog altijd ons hart een beetje sneller slaan. Imitaties van deze bootscène zijn vandaag zonder twijfel toegestaan.

Spiderman (2002)

Een kus die de wetten van de zwaartekracht op de helling zet? Sign us up! De kus van Mary Jane (Kirsten Dunst) en Spiderman (Tobey Maguire) werd door de aparte positie iconisch. Maguire gaf trouwens toe dat dit zijn moeilijkste filmkus ooit was. Omdat hij ondersteboven hing, liep al het regenwater in zijn neus.

Pretty Woman (1990)

De kus van Richard Gere en Julia Roberts in 'Pretty Woman' gaat intussen al jaren mee. De succesvolle zakenman die een onmogelijke liefde beleeft met een hoertje: de mensen blijven ervan smullen. En dan zeker van de grote finale: de passionele kus op de brandladder.