Het is eens iets anders: film kijken in de sauna

15u27

Bron: Belga 0 thinkstock Film Tijdens de 21e editie van het Internationaal Kortfilmfestival, dat dit jaar in Leuven plaatsvindt van 2 tot 9 december, wordt onder meer gefocust op kortfilms uit Finland. Omdat de sauna in dat land 'de nationale hobby' is, zullen de organisatoren op het binnenplein van het kunstencentrum STUK een sauna voor zes personen bouwen waar men tijdens het festival kortfilms kan bekijken.

Tijdens het festival zullen twee compilaties van Finse kortfilms getoond worden die een mooi en vooral grappig overzicht bieden van wat de laatste tien jaar gemaakt werd in dat land. In een mededeling laten de organisatoren weten fan te zijn van de typische Finse humor, "eigenzinnig en een tikje maf".

Doorheen de geschiedenis van het festival waren er overigens al regelmatig Finse films te zien. Net zoals bij de vorige edities zullen ook dit jaar tijdens het festival tientallen kortfilms getoond worden in verschillende genres, gaande van kinderfilms tot comedy, 'virtuel reality', 'oscar shorts' enzovoort. Er lopen ook nu weer diverse competities zoals de Persprijs voor Beste Vlaamse Kortfilm. Nieuw dit jaar is de Hello Crowd! Crowdfunding wedstrijd.