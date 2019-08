Het is bevestigd: ‘Dark Phoenix’ is de slechtst presterende X-Men-film ooit SDE

19 augustus 2019

16u33 0 Film Nu ‘X-Men: Dark Phoenix’ wereldwijd uit de cinemazalen verdwenen is, kunnen ook de inkomsten geteld worden. Helaas voor Disney, het bedrijf achter de film, zijn die niet zo hoog als verwacht. Meer zelfs, met een wereldwijde totale opbrengst van 252.442.974 dollar (zo’n 227.487.586 euro) is ‘Dark Phoenix’ veruit de slechts presterende X-Men-film ooit.

De laatste jaren stonden de X-Men-films steeds garant voor een succes in de bioscopen. Maar ‘Dark Phoenix’, het sluitstuk van de reeks die in 2000 begon, kon die hoge standaard niet waarmaken. De film had een productiebudget van 200 miljoen dollar, maar kon dus amper 252 miljoen dollar opbrengen.

Al bij het openingsweekend liep het eigenlijk mis voor ‘Dark Phoenix’. Er kwam zo weinig volk opdagen in de bioscoopzalen en de commentaren op de film waren zo slecht, dat er maar liefst 100 miljoen dollar verlies verwacht werd. Zo ver is het gelukkig niet gekomen, maar het kwaad was wel geschied. Naar verluidt zou de pech van ‘Dark Phoenix’ deels te wijten zijn aan regisseur Simon Kinberg. Oorspronkelijk zou ‘Dark Phoenix’ twee films worden, en pas in een late pre-productiefase besloot de studio om er toch één film van te maken. Kinberg toonde zich flexibel en herschreef het geheel. Daarmee waren de problemen niet van de baan. Eerste versies werden niet goed ontvangen door het testpubliek en dus moesten verschillende scènes opnieuw opgenomen worden. Nu zijn deze reshoots erg gewoon voor films van deze grootte, en normaal gezien opgenomen in het budget van de film. Naar verluidt moesten er voor ‘Dark Phoenix’ zelfs minder scènes opnieuw opgenomen worden dan voor andere ‘X-Men’-films zoals ‘First Class’ en ‘Days of Future Past’. Maar de reshoots kunnen wel voor problemen zorgen wanneer er niet juist over gecommuniceerd wordt: dan kan het lijken alsof er iets mis is met de film. Dat is precies wat er gebeurde met ‘Dark Phoenix’, zeker wanneer de releasedatum nog maar eens verlaat werd.

Marketing

Ondertussen liep er in het marketingteam bij Fox van alles mis. Dat had misschien wat te maken met de opkomende samensmelting van Disney en Fox, maar verschillende bronnen laten in ieder geval weten dat het een rommeltje was. Zo bleek niemand op de hoogte dat ook een andere grote franchise (‘Secret Life of Pets 2’) op 7 juni uit zou komen: “Er is nooit in vergaderingen gezegd dat we op dezelfde dag zouden uitkomen”, vertelt een bron aan Deadline. Ook het promotiemateriaal bleek niet echt de moeite: “Sophie Turner is een prachtige actrice, en dat lieten ze niet zien in het promotiemateriaal”, klinkt het. “Integendeel, ze lieten haar eruit zien als een zombie.” Tel daar nog bij op dat verschillende bronnen melden dat ‘Dark Phoenix’ nogal stiefmoederlijk behandeld werd door de nieuwe eigenaar van Fox, Disney. Het bedrijf zou niet echt veel moeite gedaan hebben om de film stevig te positioneren en te ondersteunen - misschien omdat er stiekem al gedacht werd aan een eigen, nieuwe X-Men-versie?

Regisseur Kinberg heeft zich in ieder geval al geëxcuseerd voor de slechte cijfers van ‘Dark Phoenix’. “Het is duidelijk een film dat er niet in geslaagd is om een band te smeden met het publiek dat de film niet gezien heeft. En het is er niet in geslaagd om een band te smeden met het publiek dat de film wel gezien heeft. Dat is mijn schuld.”

Hier is de lijst van de meest succesvolle X-Men-films:

Deadpool - $783.1 miljoen

Deadpool 2 - $778.9 miljoen

X-Men: Days of Future Past - $747.9 miljoen

Logan - $619 miljoen

X-Men: Apocalypse - $543.9 miljoen

X-Men: The Last Stand - $459.4 miljoen

The Wolverine - $414.8 miljoen

X2: X-Men United - $407.7 miljoen

X-Men: Origins - Wolverine - $373.1 miljoen

X-Men: First Class - $353.6 miljoen

X-Men - $296.3 miljoen

Dark Phoenix - $252.4 miljoen