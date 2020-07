Het is bevestigd: ‘Bird Box’ krijgt een vervolg op Netflix TK

Bron: Yahoo/Vertigo 4 Film ‘Bird Box’, de film met Sandra Bullock die Netflix in 2018 een echt kassucces bezorgde, krijgt een vervolg. Dat werd bevestigd door Josh Malerman, de schrijver van het oorspronkelijke boek en het vervolg daarop. Volgens hem is de film zelfs al in productie.

Malerman brengt later deze maand de roman ‘Malorie’ uit, het vervolg op zijn eerdere werk ‘Bird Box’. En opnieuw zal het boek verfilmd worden door Netflix, liet de schrijver weten in een interview met Inverse. “Ik kan nog niet veel zeggen, maar ik kan wel bevestigen dat het project in productie is. Het is soms raar, al die geheimdoenerij, maar ik sta er helemaal achter.”

Ook in ‘Malorie’ draait het verhaal rond het gelijknamige hoofdpersonage - in de film vertolkt door Sandra Bullock. We zullen te weten komen hoe het afloopt met haar, want Malerman laat weten dat zijn tweede roman start waar de vorige eindigde: het moment waarop Malorie de school voor blinden bereikt. “We starten daar, en vervolgens maakt het verhaal een tijdssprong naar enkele jaren later; tien jaar later begint de actie pas echt.”

Voor wie de film niet gezien heeft - spoiler alert! -: in ‘Bird Box’ krijgt de wereld te maken met monsters die mensen gek maken en zelfmoordneigingen bezorgen als ze hen aankijken, met veel gruwel tot gevolg. Dusdoende loopt Malorie (Bullock) het grootste deel van de prent met een blinddoek rond terwijl ze een veilige plek probeert te bereiken. Of Bullock ook in de tweede Netflix-film zal aantreden, is nog niet geweten, maar Malerman maakt het alvast niet veel uit. “Ik heb het tweede boek op dezelfde manier als het eerste geschreven, en toen wist ik nog niet dat ze het personage zou spelen. Natuurlijk heb ik de sequel op een visuele manier geschreven, maar verder voelde het niet anders dan bij ‘Bird Box’.”