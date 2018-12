Het Hollywoodaanbod van 2019: grand cru of déjà vu? Redactie

28 december 2018

16u46

Wat brengt Hollywood volgend jaar? Afgaande op wat er zoal in de bioscopen zal belanden, kan een gevoel van déjà vu je bekruipen. Maar als de Hollywoodmachine van de talloze sequels en remakes het betere bandwerk aflevert, wordt het jaar misschien toch een beetje grand cru. Wat de financiële kant van de zaak betreft, is de winnaar al bekend: het Disney-concern. Die octopus overspant de studio's Marvel, Pixar, Lucasfilm, Walt Disney Pictures en Disney Animation.

Volgend jaar komt Disney met maar liefst drie live-actionremakes van films uit zijn animatiestal: ‘Dumbo’, geregisseerd door Tim Burton, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’. In het animatiegenre volgen twee sequels, ‘Frozen 2' en ‘Toy Story 4', en de Jungle Book-spinoff ‘Mowgli, legend of the jungle’. Het Marvel-filiaal, de thuishaven van de superhelden, pakt uit met ‘Captain Marvel’, het relaas van een intergalactische oorlog waar de aarde wordt verdedigd door superheldin Carol Danvers, en de al even kosmische oorlogsprent ‘Avengers: Endgame’.

In de X-Men-reeks komt Fox, met twee vervolgen: ‘Dark Phoenix’ en ‘The New Mutants’. De talrijke Star Wars-fans kunnen zich opmaken voor een nieuwe aflevering, de negende, van het schier eindeloze ruimte-epos, dat Lucasfilm nog tot 2029 wil rekken. Van de Noord-Ierse cineast Kenneth Branagh, in een vorig leven nog een Shakespeare-adapter, komt ‘Artemis Fowl’, over een misdadiger die, niet bepaald uit het leven gegrepen, een fee ontvoert en losgeld eist. Branagh wist voorts voldoende tijd vrij te maken om, na ‘Murder on the Orient Express’, met ‘Death on the Nile’ een nieuwe verfilming van een roman van Agatha Christie in te blikken, met hemzelf als de Belgische detective Hercule Poirot. Van spin-offs gesproken: ook Batmanfans worden op hun wenken bediend, met een film waarin de beruchte antagonist The Joker centraal staat.

Wie geen last heeft van ‘sequelitis’, kan met ingehouden spanning volgende vervolgen verwachten: delen twee van de ‘Lego Movie’, ‘Godzilla’, ‘The secret life of pets’, ‘Angry Birds’, het horrorsucces ‘It’, ‘Zombieland’, ‘Farmageddon’ (een vervolg op ‘Shaun the Sheep’) en, shetoo, ‘Wonder Woman’. Het leuke aan ‘Wonder Woman 1984' is dat van de plot van het verhaal vooralsnog niets is vrijgegeven, behalve dan dat Gal Gadot hoofd- en titelrolspeelster blijft. Ook ‘Glass’ van M. Night Shyamalan wordt als een vervolgfilm verkocht, al hoef je niet noodzakelijk ‘Split’ te hebben gezien. Ook The Addams Family komt in 2019 terug, deze keer in animatievorm.

Zijn in 2019 aan hun derde avontuur bezig: ‘Men in Black’, ‘Jumanji’ en ‘How To Train Your Dragon’. ‘Spider-Man’ kruipt, naar inmiddels jaarlijkse gewoonte, ook in 2019 over en langs de muren in ‘Far from Home’. Ook ‘Terminator’, ‘Hellboy’ en ‘Chucky’ keren terug naar de bioscoopzalen.

En dan zijn er ook films zonder enige franchise waarnaar het écht uitkijken is. Dat geldt in het bijzonder voor ‘Once upo a time in Hollywood’, de nieuwste van Quentin Tarantino die zich in het helter skelter van 1969 afspeelt (de moord op Sharon Tate). Voorts is het reikhalzend uitkijken naar ‘Us’, de nieuwe film van Jorda Peele (‘Get Out’), ‘Ad Astra’ van James Gray over een astronaut die het zonnestelsel afreist op zoek naar zijn verdwenen vader, ‘Gemini Man’ van Ang Lee en ‘The Good Liar’ van Bill Condon. Fans van de tv-reeks ‘Downton Abbey’ worden verwend met een bioscoopverfilming en musicalliefhebbers krijgen volgend jaar de gelegenheid om de legendarische ‘Cats’ in een regie van Tom Hooper op het witte scherm te savoureren. Andere muziekliefhebbers hopen dat ‘Rocketman’ beter uit de verf komt dan de biopics over Freddie Mercury en Abba: de raketman in kwestie is niemand minder dan de hyperexcentrieke Elton John.

Literatuurliefhebbers hopen op een goede verfilming van Donna Tartt’s roman ‘The Goldfinch’ en liefhebbers van het kostuumgenre kunnen zich verkneukelen met ‘Mary, Queen of Scots’ en vanaf volgende week al met ‘The Favourite’.