Het appartement van Mr. Grey staat te koop voor 10 miljoen, maar heeft het ook een Red Room? MVO

31 augustus 2018

11u37 0 Film Altijd al de nieuwe Mr. Christian Grey of Anastasia Steele willen worden? Dat kan, voor een prijskaartje van 11,5 miljoen dollar ofwel 10 miljoen euro. Het optrekje van de fictieve miljardair staat namelijk te koop, maar heeft het ook een stoute speelkamer, net als in de film?

Jammer maar helaas (of misschien eerder 'gelukkig maar'), een Red Room valt nergens te bespeuren. Die hebben de filmmakers er vakkundig ingeplakt. Wat je wél op de kop kan tikken is een ruim appartement met een prachtig panoramisch zicht over Seattle.

Het pand is iets decadenter ingericht dan de strakke, moderne stijl die Mr. Grey prefereert, maar dat geeft de anders zo kille kamers een huiselijke sfeer. Het ziet er ook allemaal heel anders uit zonder de dreigende, donkere filter die in '50 Shades Of Grey' zo vaak gebruikt wordt. Sterker nog: de lichtinval is één van de grote pluspunten van dit optrekje.

Ontbijt op bed

Het appartement telt 3 slaapkamers en heeft ramen die van het plafond tot de vloer lopen. Daarnaast is er een eigen bar, een balkon dat volledig om het gebouw heen loopt én de ondertussen beroemde lift die recht in de woonkamer uitkomt.

De grootste slaapkamer heeft een eigen salon en een inloopkast. Er is ook een mediakamer en een ravissante eetkamer. Het gebouw geeft bewoners toegang tot een gemeenschappelijke yoga-ruimte, een fitness, een bioscoop, een zwembad en catering service. Geen probleem om 's morgens ontbijt op bed te bestellen voor jou en je verovering van het moment, dus.

Samengevat betekent dat eigenlijk dat je het huis nooit hoeft te verlaten als je dat niet wil. Het perfecte liefdesnestje. 10 miljoen, iemand?