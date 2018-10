Het 45ste Film Fest Gent is van start gegaan DBJ

09 oktober 2018

20u30 0 Film Vanavond is het 45ste Filmfestival van Gent van start gegaan. Op de - voor de gelegenheid - regenboogkleurige loper verschenen onder meer Lukas Dhont en Victor Polster, regisseur en hoofdrolspeler van de openingsfilm 'Girl'.

Vanavond ging de langspeelfilm ‘Girl’, de in Cannes bekroonde langspeelfilm van landgenoot Lukas Dhont, in première op de openingsavond van het 45e Film Fest Gent. De regisseur verscheen samen met zijn acteurs Victor Polster en Arieh Worthalter op de regenboogkleurige loper. De Joseph Plateau Honorary Award werd in ontvangst genomen door Dirk Impens, bezieler van het Gentse productiehuis Menuet en tevens producent van 'Girl'. Nog tot en met 19 oktober worden er meer dan 120 films vertoond op het festival.

De Belgische inzending voor de Oscars 'Girl' werd gekozen als opener voor het festival. De film gaat over een vijftienjarige ballerina die als jongen geboren werd, maar vrouw wil worden. Aansluitend op de thematiek van de film schaart Film Fest Gent zich tijdens deze editie achter Transgender Infopunt, wat ook de aanleiding was om de gewoonlijke rode loper te vervangen door een regenboogkleurige loper, het icoon van de LGTBQ+ gemeenschap. Publiek kan bij aankoop van alle filmtickets een bedrag doneren en er zullen ook benefietvoorstellingen georganiseerd worden van 'Girl' op 14 oktober.

Eerste prijs

Tijdens de openingsavond werd ook de eerste prijs van het festival alvast uitgereikt. Dirk Impens, producent van Film Fest Gent-selectie ‘Girl’ en ‘De Bende van Jan de Lichte’, mocht de Joseph Plateau Honorary Award in ontvangst nemen, die jaarlijks uitgereikt wordt aan gasten die een speciale bijdrage leverden aan de kunst van het filmmaken. Het is reeds de vijfde keer dat een film van Menuet het festival opende na 'Daens', 'Brylcream Boulevard', 'De helaasheid der dingen' en 'The Broken Circle Breakdown'.

De komende dagen zakken tal van internationale gasten af naar Gent, zoals onder meer Jacques Audiard (‘The Sisters Brothers’), Thomas Vinterberg (‘Kursk') en Gaspar Noé ('Climax'). Daarnaast komt er heel wat talent van eigen bodem langs om hun films of series te presenteren, zoals Veerle Baetens, Natali Broods, Tom Lenaerts, Tom Dewispelaere, Matteo Simoni, Mahmoud Ben Mahmoud, Kenneth Mercken en Felix van Groeningen.

Hongarije

Tijdens deze festivaleditie wordt de focus gelegd op Hongarije. De Hongaarse cinema wordt al decennialang gekenmerkt door het reflecteren over een turbulent verleden en sterke stilistische keuzes. Een zestal langspeelfilms en vijf kortfilms plus een hommage aan Miklós Jancsó, de grootste regisseur uit de Hongaarse filmgeschiedenis, leveren hier het bewijs van.

Op 17 oktober is er verder de 18e editie van de World Soundtrack Awards met Carter Burwell als centrale gast en een resem genomineerde topcomponisten. Donderdag 18 oktober staat dan weer volledig in het teken van sciencefiction met ‘2001 and Beyond: A Symphonic Space Odyssey’, een concert waar filmmuziek uit films gewijd aan de ruimte wordt gespeeld door Brussels Philharmonic o.l.v. Dirk Brossé.

Het 45e Film Fest Gent loopt van 9 tot en met 19 oktober in Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit en KASKcinema en Capitole Gent. Het volledige programma is terug te vinden op www.filmfestival.be.