Herken jij ze? De tweeling uit ‘Us’ speelde Rachel en Ross’ baby in ‘Friends’ SD

28 maart 2019

07u06

Bron: The Daily Mail 0 Film Het is je vast niet opgevallen toen je in de bioscoop naar ‘Us’ ging kijken, maar die 16-jarige tweeling die erin meespeelt, is geen onbekende. Noelle en Cali Sheldon speelden vijftien jaar geleden namelijk de dochter van Rachel en Ross in de tv-serie ‘Friends’.

Noelle en Cali spelen de zusjes Becca en Lindsey in ‘Us’. Hun ouders worden gespeeld door Elisabeth Moss en Tim Heidecker. Grappig detail: hun schermvader heeft op zijn arm een tatoeage die gebaseerd werd op een foto van de meisjes tijdens hun periode bij ‘Friends’.

De tweeling vertolkte tussen 2003 en 2004 acht afleveringen lang dochter Emma. Veel herinneren ze zich niet van hun tijd op de set, vertelden ze in 2015 aan ET. “Ik groeide op wetende dat ik meedeed aan ‘Friends’,” vertelde Noelle, “maar ik begreep niet wat dat eigenlijk wilde zeggen tot ik tien jaar oud was.” De meisjes mochten van hun ouders ook pas naar de serie kijken toen ze dertien jaar oud waren. “We gaan gewoon op Netflix kijken", zei Noelle toen. Zusje Cali voegde eraan toe: “We gaan een ‘Friends’-marathon houden die 24 uur lang duurt.”

‘Friends’-fans reageerden alvast erg opgewonden toen ze ontdekten dat de twee meespeelden in ‘Us’. Zo schreef een fan op Twitter: “Ik ben niet zeker wat me het meest choqueerde in ‘Us’ ... Het verrassende einde of het feit dat de acteurs die de tweeling spelen baby Emma van ‘Friends’ zijn.” Of iemand anders merkte op: “Ik heb ‘Us’ niet gezien want ik ben veel te bang, maar ik zag een artikel dat vertelde dat de tweeling die baby Emma in ‘Friends’ speelde, meedoet, en help, zien ze er niet uit alsof ze echt kinderen van Ross en Rachel kunnen zijn?”