Herken jij alle vrouwelijke supersterren op deze poster? DBJ

07u49 0 OE Filmposter Ocean's Eight Film Na het wereldwijde succes van Ocean's 11, Twelve en Thirteen zijn het in Ocean's 8 niet George Clooney en Brad Pitt die de dienst uitmaken, maar acht van de populairste actrices in Hollywood. De officiële poster van de film, die komende zomer bij ons in de zalen komt, kwam net uit. Hoeveel van de sterren kan je herkennen?

O8 Ocean's 8

De dames die met allerlei slinkse technieken de buit in film proberen te bemachtigen zijn, van links naar rechts, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Awkwafina, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter en Anne Hathaway. George Clooney is nooit ver weg geweest bij het filmproces, want hij produceerde de blockbuster.