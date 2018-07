Henry Cavill solliciteert naar rol James Bond MVO

26 juli 2018

16u20 0 Film Henry Cavill wil dolgraag James Bond spelen. In gesprek met Yahoo! Films solliciteerde hij openlijk naar de rol. Naar verwachting houdt Daniel Craig het na vijf films voor gezien. "Ik zou ja zeggen als ze me vragen", liet Cavill optekenen.

De Britse acteur denkt dat hij met 'Mission: Impossible - Fallout', de nieuwe Tom Cruise-kaskraker, een geweldig visitekaartje heeft afgegeven. Vooral ook omdat hij in die film laat zien heel goed zijn eigen stunts te kunnen doen. Dat wil volgens de acteur niet zeggen dat de huidige Bond geen echte stunts doet. "Ik zeg alleen dat het leuk zou zijn om te laten zien wat ik heb geleerd en dat ook te tonen in een Bondfilm."

Cavill is niet de enige die staat te trappelen om de rol van Craig over te nemen. Dominic Cooper ('Mamma Mia! Here We Go Again') heeft ook interesse. Voormalig 007 Pierce Brosnan, die naast Cooper in de nieuwe 'Mamma Mia!' te zien is, heeft Tom Hardy voorgedragen als de perfecte man om Craig op te volgen.

De opnamen voor de vijfde en misschien laatste Bondfilm waarin Craig speelt beginnen in december. In oktober 2019 moet de film in de bioscopen te zien zijn.