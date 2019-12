Henry Cavill keek dood in de ogen op set van ‘Mission Impossible: Fallout’ BDB

12 december 2019

Je eigen stunts doen als acteur is niet zonder gevaar. Daar weet Henry Cavill (36), die binnenkort de hoofdrol speelt in de nieuwe Netflix-serie 'The Witcher', alles van. Op de set van de film 'Mission Impossible: Fallout' keek hij de dood in de ogen.

In ‘Mission Impossible: Fallout’ vecht het personage van Henry Cavill een vete uit met geheim agent Ethan Hunt (Tom Cruise). Op een bepaald moment achtervolgen de personages elkaar in een helikopter en de opnames van die scène verliepen niet zonder slag of stoot.

Achtervolging met helikopters

“De helikopter van Tom vloog zo dicht bij die van mij dat ik dacht: ok, dit is het einde”, vertelt Henry in ‘The Rich Eisen Show’. “Tom vloog zelf en ik zat op de achterbank van een ander toestel. Eén foute beweging of het kleinste zuchtje wind hadden voor een botsing kunnen zorgen. Met een heel slechte afloop tot gevolg. Ik begon aan worstcasescenario’s te denken en ging in m’n hoofd na wat mijn overlevingskansen zouden zijn. En stel dat ik die crash overleefde, moest ik dan met Tom Cruise en m’n piloot in de bergen overleven? Mijn gedachten gingen echt in overdrive.”

Ook in de nieuwe Netflix-serie ‘The Witcher’ doet Cavill trouwens alle stunts zelf. “Er zijn veel zwaardgevechten en die zijn ook altijd gevaarlijk”, vervolgt de acteur. “In de eerste aflevering is er bijvoorbeeld een heel technische scène waarbij ik ontzettend geconcentreerd moest zijn. Een foute beweging had daar ook voor een fatale afloop kunnen zorgen.”