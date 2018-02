Helen Mirren vertelt ons dat ze als de dood is voor horrorfilms "Maar net daarom zei ik ja tegen Winchester" Jolien Boeckx in Londen

05u00 0 Film De lijst met films waarin Oscarwinnares Helen Mirren meespeelt, is oneindig. Toch is ze nu pas - op haar 72ste - klaar voor haar eerste horrorfilm. “Ik ben als de dood voor dat genre. Maar waar ik het meeste schrik van heb, trekt mij het hardst aan.” In het waargebeurde verhaal ‘Winchester’ kruipt ze in de rol van een zwarte weduwe die bezeten is door geesten.

Als Helen Mirren de kamer van een Londens hotel binnenstapt, sta je recht. De filmster heeft dan ook een charisma om u tegen te zeggen - een beetje zoals dat van een koningin. Niet verwonderlijk dat de actrice al twee keer de rol van Britse vorstin voor haar rekening mocht nemen in ‘The Queen’ - waar ze een Oscar voor kreeg - en de tv-reeks ‘Elizabeth I’. “Ga toch zitten, alsjeblieft”, lacht ze vriendelijk. Helen behoort al bij het clubje van de zeventigplussers, maar ziet er onwaarschijnlijk goed uit. “Of ik tips heb? Wel, ik heb alles gedaan wat ik wilde in mijn leven. Dus doe vooral wat jouw hart je ingeeft. Maar ga nooit te ver om dat alles te bereiken.” Nu ze 72 geworden is, gaat ze wél een stapje verder. Met name: acteren in een horrorfilm.

Doolhof van honderden kamers

In ‘Winchester’ speelt Helen de rol van Sarah Winchester, de weduwe van een Amerikaanse wapenmagnaat. Ze gelooft dat ze behekst is door de geesten van slachtoffers van het Winchester-geweer. Na het overlijden van haar man en kind is Sarah ervan overtuigd dat ze aan haar Winchester Mystery House – dat bestaat écht en is te bezoeken in San Jose in het Amerikaanse Californië - moet blijven bouwen om de geesten te weerhouden haar ook te doden. Het resultaat is een gigantisch huis met een doolhof aan honderden kamers en trappen die soms nergens naartoe leiden. De sceptische psychiater Eric Price (Jason Clarke) wordt naar het landgoed gestuurd om Sarah’s mentale gezondheid te evalueren. Al doende komt hij erachter dat haar obsessie met het bovennatuurlijke misschien nog niet zo gek is… “Het is een waargebeurd verhaal en dat maakt het net zo fijn. Ik had geen enkele moeite om mij in te leven in de rol. Tijdens de opnames hebben we het echte huis bezocht en ik voelde daar echt de aanwezigheid van Sarah”, zegt ze.

