Helen Mirren solliciteert voor rol in ‘James Bond’: “Vrouwen kunnen veel coolere schurken spelen” Redactie

26 oktober 2018

19u59

Bron: Harper's Bazaar 0 Film Helen Mirren (73) heeft haar zinnen gezet op een rol in een ‘James Bond’-film. Ze wil dolgraag een slechterik spelen die het opneemt tegen de meesterspion. Dat meldt Harper's Bazaar.

Helen vindt dat de tijd rijp is voor een vrouw om de schurk te spelen in een ‘James Bond’-film. "Vrouwen kunnen tegenwoordig veel coolere schurken spelen", zegt ze. "Ik heb altijd een geheime ambitie gehad om zo'n rol te mogen spelen.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat de actrice een slechterik vertolkt. Ze speelde de slechte Magdalene Shaw in de ‘Fast & Furious’-films. Ze kreeg de rol toen door een screentest te eisen. In haar recentste film ‘The Nutcracker and the Four Realms’ speelt ze eveneens een schurk.