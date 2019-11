Helen Mirren ontkent aloude stelling: “Acteurs zijn heel slechte leugenaars” Redactie

24 november 2019

13u00

Bron: AD 0 Film Helen Mirren (74) speelt in ‘The Good Liar’ de hoofdrol naast Ian McKellen. De film gaat over liegen en bedriegen, iets wat acteurs vaker moeten doen, aldus de regisseur. De actrice is het echter niet eens met de stelling dat acteurs per definitie goede leugenaars zijn. “ I k ken andere beroepsgroepen die veel beter liegen”, aldus Helen Mirren.

Regisseur Bill Condon besefte heel goed dat hij twee acteergiganten nodig had om zijn thriller ‘The Good Liar’ over liegen en bedriegen op het hoogste niveau geloofwaardig te maken. Per slot van rekening moet de kijker heel lang in het ongewisse blijven over welk personage aan het langste eind trekt.

Sir Ian McKellen was voor Condon meteen een zekerheid. Een gelijkwaardige tegenspeelster vond hij in Oscarwinnares Helen Mirren. “Helen excelleert ook in gelaagde rollen. En het grote voordeel is dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Een goede verstandhouding tussen acteurs is voor mij bittere noodzaak. Anders beland je als regisseur in een hel.”

Liegen

De stelling dat acteurs beroepshalve heel goed moeten kunnen liegen, onderschrijft Condon ten volle. De opvatting wordt door Helen Mirren niet gedeeld. “Ik vind dat een grote misvatting. Acteurs zijn slechte leugenaars, omdat iedereen beseft dat ze een rol spelen en niet zichzelf zijn. Ik kan zonder problemen andere beroepsgroepen opsommen die veel beter liegen: makelaars, advocaten en niet te vergeten politici. Van hen weet je nooit of zij de waarheid spreken. Bij acteurs is dat altijd het geval.”