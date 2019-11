Heftige getuigenis van actrice Adèle Haenel doet Franse filmwereld daveren TDS

07 november 2019

15u57

Bron: Mediapart 2 Film De Franse filmwereld is geschokt. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend na de onthullende getuigenis van actrice Adèle Haenel (30). Tegen nieuwssite Mediapart zegt d e bekroonde Française - die al verschillende awards op haar naam heeft staan - dat ze als 12-jarig meisje seksueel is misbruikt door Christophe Ruggia (54) , destijds de regisseur van haar eerste film.

Volgens Haenel was er sprake van “voortdurende seksuele intimidatie” door Christophe Ruggia, de regisseur van ‘The Devils’ uit 2002. In die film maakte Adèle haar debuut door een meisje met autisme te spelen. De actrice zegt dat het misbruik begon toen zij amper 12 jaar oud was en duurde tot ze 15 jaar oud was. Ze omschrijft de handelingen van de regisseur als "kindermishandeling en seksuele intimidatie.” Ook beweert de actrice dat ze Christophe “gedwongen kusjes in de nek” moest geven en dat ze hem “herhaaldelijk moest aanraken, van zijn dijen tot zijn borstkas.” De feiten werden volgens Haenel gepleegd in het appartement van de regisseur en tijdens verschillende internationale filmfestivals. Christophe Ruggia was toen al 40 jaar oud.

Adèle besloot zich naar eigen zeggen uit te spreken over de vermeende intimidatie na het bekijken van de ophefmakende documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Toen ze ontdekte dat Ruggia aan een nieuwe film met jonge tieners werkt, besloot ze naar de media te stappen. “Het veranderde mijn perspectief”, zegt ze in een emotioneel interview met nieuwswebsite Mediapart. “Het deed me beseffen dat ik mij te lang had vastgeklampt aan de versie van Christophe Ruggia, die zegt dat het allemaal met liefde was gebeurd. Het deed mij de mechanismen van controle en fascinatie begrijpen.”

(lees verder onder de foto)

Obsessie

Volgens het onderzoek van Mediapart - waar ook 30 andere getuigen zoals acteurs en technici op de set aan meewerkten - zou regisseur Ruggia een ware obsessie voor de jonge ster hebben ontwikkeld. Om de film te promoten reisden ze samen van hot naar her, en werd Haenel uitgenodigd bij Christophe thuis. Haenel meent dat daar het eerste misbruik plaatsvond. De regisseur zou haar naar eigen zeggen ongewenst hebben aangeraakt, haar hebben proberen kussen en haar zijn liefde hebben verklaard.

Op 15-jarige leeftijd werd Haenel getroffen door een emotionele crisis en realiseerde ze zich wat er werkelijk gebeurd was. Ze probeerde alle banden met Ruggia te verbreken en zocht hulp bij mensen in zijn omgeving - maar volgens Adèle weigerden velen uit zijn entourage enige sympathie te vertonen.

(lees verder onder de foto)

Hij ontkent

Ruggia heeft de beschuldigingen intussen ontkend. Zijn advocaten zeggen dat hij “elke vorm van wangedrag heeft weerlegd.” Wel geeft hij toe dat hij “fouten” heeft gemaakt in zijn omgang met Haenel. “Ik zag niet in dat mijn bewondering voor haar, en de hoop die ik in haar stelde, soms bedrukkend overkwamen, gezien haar jonge leeftijd. Als dit is wat er echt gebeurd is, dan vraag ik haar gratie”, zegt hij in een verklaring. De regisseur werd intussen ontslagen bij Society of French Film Directors (genootschap van Franse filmregisseurs, red), waar hij als co-president jarenlang de teugels in handen had.

De 54-jarige regisseur heeft overigens slechts een handvol films gemaakt, waarvan geen enkele potten kon breken. Adèle Haenel verscheen inmiddels in meer dan 25 films en won al tweemaal een César Award - het Franse equivalent van de Oscars.