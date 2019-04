Heeft Marvel binnenkort een LGBTQ-superheld? "We willen dat de films ons publiek weerspiegelen” SD

Bron: iO9 0 Film Kevin Feige (45), het hoofd van Marvel Studios, heeft aan de website iO9 verteld over de plannen van Marvel om meer LGBTQ-karakters in haar films te tonen.

“Wel, het klopt dat het iets is waar we al lange tijd over praten", zei Kevin Feige. “Kijk naar het succes van ‘Captain Marvel’ en ‘Black Panther’ (met respectievelijk een vrouwelijke hoofdrol en een voornamelijk zwarte cast, red.). We willen dat onze films het publiek weerspiegelen en we willen dat elk lid van ons publiek wereldwijd zichzelf kan herkennen op het scherm. En dat is iets wat we al lange tijd aan het doen zijn. Het is zeker iets waar we in de toekomst op gaan focussen.”

Er doen al langer geruchten de ronde dat er een LGBTQ-personage in ‘The Eternals’ zal zitten, het vermoedelijk nieuwste Marvel Studios-project. Angelina Jolie is naar verluidt aan het onderhandelen over een rol in de film. Regisseur Chloe Zhao tekende al voor een plekje achter de camera. ‘The Eternals’ speelt zich miljoenen jaren geleden af en vertelt het verhaal van The Celestials, een ras van ruimtegoden. Zij maakten het team The Eternals na experimenten op mensen. Die mensen kregen dan bepaalde krachten, en zijn bijna onsterfelijk.