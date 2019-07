Heb jij ze gezien? 15 geheime boodschappen die verstopt zitten in Disneyfilms TDS

31 juli 2019

10u00 3 Film Het was een verrassing, toen ‘The Lion King’-regisseur Jon Favreau vorige week onthulde dat hij voor welgeteld één scène in de film gebruik heeft gemaakt heeft van echt beeld, en niet van digitale animatie. Het gaat om het eerste shot van de film, wanneer het iconische nummer ‘The Circle of Life’ begint te spelen. Een verborgen leukigheidje dus, en het is lang niet de eerste keer dat Disney met ‘geheime’ hints of boodschappen op de proppen komt.

“Er zitten 1490 beelden in de film die gemaakt werden door animatoren of grafisch ontwerpers. Er zit slechts één echt beeld in de film en dat is een foto die we namen in Afrika, omdat ik wilde zien of iemand het zou opmerken” - zo maakte Jon Favreau via Twitter bekend dat er in ‘The Lion King’ een zogenoemde Easter Egg verborgen zit. Easter Eggs zijn meestal inside jokes, een subtiele manier om iets kwijt te kunnen of om naar eerder of ander werk te verwijzen. Net als bij ‘echte’ paaseieren moet je er specifiek naar op zoek om ervan te kunnen smullen.

Al jaar en dag is Disney de koning van de Easter Eggs. Ze hebben er een gewoonte van gemaakt om in zowat élke film wel een of andere knipoog te geven. Één van de meest bekende is code A113, een verwijzing naar het klaslokaal van het California Institute of Arts waar heel wat gerenommeerde medewerkers van Disney les hebben gevolgd. Het bewuste nummer komt in een hele resem films te pas en te onpas in beeld.

Het begon bij Toy Story, waar het nummer als nummerplaat te zien was. In ‘Finding Nemo’ was A113 het modelnummer van een fototoestel, in ‘Cars’ het nummer van een trein, in ‘Monsters University’ het nummer van een klaslokaal. Maar had je ook al van de volgende Easter Eggs gehoord?

Op de bruiloft van prinses Elsa uit ‘Frozen’ waren heel wat gasten aanwezig. Waaronder ook enkele bekende gezichten: niemand minder dan Rapunzel en Flynn uit ‘Tangled’ waren te zien in het shot.

Huh? Het servies op de kar in ‘Tarzan’ komt wel heel bekend voor. In een muzikale scène zien we dan ook Mrs. Potts (mevrouw Tuit) en Chip (Barstje) van ‘Beauty and the Beast’ opduiken.

De wereldberoemde clownvis Nemo uit ‘Finding Nemo’ was heel even te zien in ‘Monsters Inc.’. Daar deed hij dienst als speelgoed. Opmerkelijk detail: ‘Finding Nemo’ kwam pas twee jaar na het verschijnen van ‘Monsters Inc.’ uit.

In ‘Toy Story’ leest Mr. Potato Head tijdens een bepaalde scène een boek. Niet zomaar een boek, maar wel ‘A Bug’s Life’, uiteraard niet toevallig een ander verhaal uit de Disney-stal.

In ‘Brave’ gaat de kijker op bezoek bij de heks, die duchtig bezig is met houtsnijden. De heks kiest echter niet voor willekeurige figuren, maar maakt een houtsnijwerkje dat exact lijkt op Sully uit ‘Monsters Inc.’ Niet veel later krijgen we een ander kunstwerkje te zien: de beruchte Pizza Planet-truck uit ‘Toy Story’.

Het moet één van de meest duidelijke Easter Eggs zijn: in ‘Hercules’ zien we Scar uit ‘The Lion King’ plots opduiken. Het gaat wel niet bijster goed met de leeuw, want hij wordt opvallend genoeg als vloerkleed opgevoerd in de film.

Wanneer Pongo en Perdita in ‘101 Dalmatians’ hulp nodig hebben om hun kleine pups op te sporen, roepen ze de hulp in van enkele bekende karakters. Zo komen verschillende honden uit ‘Lady and the Tramp’ een hand... euh, pootje helpen bij de zoektocht.

In ‘The Princess and the Frog’ geven de makers een knipoog naar ‘Aladdin’: de beroemde magische lamp uit het Perzisch sprookje duikt duidelijk zichtbaar op.

Na een prik aan een spinnewiel valt Doornroosje voor 100 jaar in slaap, dat weet iedereen. Wat velen dan weer niet weten: het herkenbare spinnewiel uit ‘Sleeping Beauty’ kan ook gevonden worden in de hoge toren van Rapunzel uit ‘Tangled’.

Ook in Radiator Springs, de plaats waar ‘Cars’ zich afspeelt, gaan ze al eens graag naar de bioscoop. En jawel, je kan er gaan kijken naar ‘The Incredimobiles’, een leuke verwijzing naar ‘The Incredibles’.

Op een bepaald moment worden Flynn en Rapunzel in ‘Tangled’ omgeven door boeken. De makers kozen uiteraard voor andere Disney-klassiekers: onder meer de boeken van ‘Beauty and the Beast’, ‘The Little Mermaid’ en ‘Sleeping Beauty’ liggen verspreid in de kamer.

Voor alle oplettende kijkers: in ‘The Hunchback of Notre Dame’ zie je plots niemand minder dan Belle uit ‘Beauty and the Beast’ door het beeld lopen. Net zoals in de originele film leest ze ook hier een boek, terwijl ze door de straten kuiert.

