HBO verwijdert 'Gone With The Wind' van streamingplatform om slavernijverheerlijking

10 juni 2020

13u49

De film is al lange tijd controversieel, maar nu heeft streamingdienst HBO besloten om 'Gone With the Wind' toch te verwijderen. Dat werd besloten omdat slavernij in de film verheerlijkt zou worden.

De film uit 1939 wordt beschouwd als een klassieker, wat de keuze van HBO des te opmerkelijker maakt. De streamingdienst keek naar aanleiding van de opgelaaide racismediscussie nog eens goed naar het filmaanbod.

John Ridley, scenarioschrijver van de film ‘12 Years A Slave’, schreef een stuk in de Los Angeles Times over de film. Hij verzocht HBO om eens "na te denken over het verwijderen" ervan. Volgens hem laat de film enkel stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur zien én negeert de film de gruwelijkheden van de slavernij.

Eerder verwijderde Paramount Network naar aanleiding van de discussie al de langdurige realityshow ‘Cops’.