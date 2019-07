HBO lost trailer van splinternieuw fantasy-drama: ‘His Dark Materials’ MVO

19 juli 2019

Er is leven na 'Game Of Thrones' en 'Chernobyl': tijdens Comic-Con International in San Diego loste de Amerikaanse zender HBO de trailer van een langverwachte nieuwe fantasy-reeks: 'His Dark Materials'.

Het gaat om een co-productie van het Britse BBC en het Amerikaanse HBO. Het verhaal is gebaseerd op de bestsellers van Philip Pullman: ‘The Golden Compass’, ‘The Subtle Knife’ en ‘The Amber Spyglass’. Die boeken staan bekend als de ‘His Dark Materials’-trilogie.

Ze verhalen over een parallel universum waarin die ziel van een persoon buiten het lichaam bestaat, in de vorm van een dier. Zo’n levensvorm heet dan een ‘daemon’. In de hoofdrol zien we een jong meisje, Lyra, die in een avontuur terechtkomt wanneer ze ontdekt dat bepaalde kinderen spoorloos verdwijnen.

Voor mensen die totaal niet bekend zijn met de franchise: er is sprake van eenzelfde soort vibe als bij ‘Harry Potter’, maar dan donkerder. Geen wonder dat de serie dan ook geschreven is door Jack Thorne, dezelfde persoon die ook het Potter-toneelstuk ‘The Cursed Child’ voor zijn rekening nam.

De hoofdrollen worden vertolkt door James McAvoy (Lord Asriel), Dafne Keen (Lyra), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) en Ruth Wilson (Mrs. Coulter).

‘His Dark Materials’ zal vanaf deze herfst te zien zijn op HBO.