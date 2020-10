HBO geeft eerste trailer van remake ‘The Witches’ prijs, met Anne Hathaway als opperheks TK

03 oktober 2020

15u24 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Met het origineel uit 1990 - met onder meer Anjelica Huston in de hoofdrol - was weinig mis, maar dat weerhield Warner Bros. er niet van om een remake van de prent op poten te zetten. Dit keer werd Anne Hathaway aangesteld als opperheks, en ook de rest van de cast bevat klinkende namen: Octavia Spencer en Stanley Tucci duiken op, en Chris Rock is verteller van dienst.

De tweede verfilming van het beroemde boek van Roald Dahl zou normaal in de bioscoopzalen verschijnen, maar door de coronapandemie werd dat plan geschrapt. De film zal nu op 22 oktober in de Verenigde Staten te zien zijn via HBO Max. Wanneer - en hoe - ‘The Witches’ bij ons zal verschijnen, is nog niet duidelijk.