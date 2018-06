Harvey Weinstein vormt inspiratie voor nieuwe horrorfilm SD

De legendarische Hollywoodregisseur Brian De Palma (77) gaat nog eens een echte horrorprent maken. Dat is geleden van de klassieker 'Carrie' uit 1976. Speciaal aan de nieuwe De Palma wordt dat de cineast de seksuele uitspattingen en het seksuele misbruik van producent Harvey Weinstein (66) in de prent gaat verwerken. De Palma klapte vrijdag uit de biecht in een gesprek met de Franse krant Le Parisien.

Let wel: de naam Weinstein valt niet in de film, het is enkel het scenario dat zich door Weinsteins wangedrag heeft laten inspireren. Over het filmproject praat De Palma naar eigen zeggen momenteel met een Franse producent. De prent "wordt een horrorfilm met een seksuele agressor als protagonist, en het verhaal speelt zich af in de filmwereld".

Weinstein inspireert ook andere film- en theatermakers. Zo is David Mamet druk werkend aan een toneelstuk gebaseerd op de in ongenade gevallen producent en diens patroon van seksueel misbruik.

In afwachting van de Weinsteinfilm kunnen liefhebbers van De Palma zich opwarmen aan 'Domino', zijn eerste film in 6 jaar. 'Domino', met in de hoofdrollen Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten en Guy Pearce, was deze maand verwacht in Cannes, maar de montage was nog niet geheel af. De film komt "misschien" in de zalen, omdat De Palma voor 'Domino' over een te krap budget beschikte en sommige medewerkers niet betaald zijn geworden.