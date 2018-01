Harvey Weinstein gaat nu echt scheiden DBJ

22u02

Bron: TMZ 0 Photo News Harvey Weinstein en Georgina Chapman Film Harvey Weinstein en zijn vrouw Georgina Chapman zijn tot een akkoord gekomen voor wat betreft hun scheiding. Het koppel heeft een akkoord over hun gemeenschappelijke eigendommen en heeft een regeling over de kinderen.

Het huwelijk van Weinstein en Chapman duurde net iets meer dan tien jaar en dat is belangrijk, want na die periode vloeit er meer geld over naar de echtgeno(o)t(e) die er financieel minder goed voor staat. De eigenlijke papieren zijn volgens TMZ nog niet getekend, maar dat kan niet meer lang duren. Het koppel heeft twee kinderen van zeven en vier jaar oud.

Op 5 oktober maakte de New York Times bekend dat de filmmagnaat sinds de jaren ’90 minstens acht keer tot een minnelijke schikking kwam met slachtoffers van zijn losse handjes. In de dagen erna kwamen meer dan 80 vrouwen naar buiten met verhalen over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Onder meer Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Kate Beckinsale bevestigden de onfrisse verhalen. Hollywood besefte dat dit niet onder de mat kon worden geschoven, en nam massaal actie. Weinstein werd onder meer uit zijn eigen bedrijf gezet en zijn vrouw vroeg meteen de scheiding aan.