Hartverscheurend: medaillon op bodem van de zee onthult waargebeurd Titanic-liefdesverhaal

04 juni 2018

14u23 3 Film We kennen allemaal het verhaal van Rose en Jack, maar niet dat van Virginia en Walter. Hun laatste dagen doen denken aan de liefdestaferelen in 'Titanic', en ze eindigen even tragisch.

De scène waarin een 90-jarige Rose haar diamanten juweel in de zee laat zinken aan het eind van de film, is na het 'king of the world' fragment op de punt van de boot zonder twijfel het meest iconische.

Tot nu toe dacht je waarschijnlijk dat dat louter een fictief verzinsel was, maar niets is minder waar.

Gouden medaillon

Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. In Las Vegas loopt momenteel de 'Titanic: The Artifact Exhibition'. Op de beurs zijn vele ditjes en datjes te bewonderen die uit het ijzige graf van de Titanic zijn opgevist. Eén van de vele objecten die op de beurs te bezichtigen valt, is een 18-karaats gouden medaillon.

Het behoorde toe aan een passagier genaamd Virginia Estelle McDowell Clark. Haar leven werd deels de inspiratie achter het liefdesverhaal van Rose en Jack.

Huwelijksreis

Virginia stapte in 1912 samen met haar man, Walter Miller Clark, op de verdoemde boot. Ze kwamen net terug van hun huwelijksreis in Europa en konden niet wachten om terug te keren naar hun huis in Los Angeles, waar ze op tijd wilden geraken voor de tweede verjaardag van hun zoontje.

Ze reisden in eerste klasse. Net als alle andere passagiers dachten ze dat ze perfect veilig waren op het schip, dat immers werd aangeprezen als 'onzinkbaar'. Maar uiteraard sloeg het noodlot toch toe in de vorm van een ijsberg.

Virginia was de enige Clark die terug thuis geraakte... en dat dankzij het offer van haar echtgenoot.

De ijsberg

Op het moment van de impact zat Virginia alleen in haar kamer. Toen ze het schip voelde beven, ging ze meteen op zoek naar Walter. Die zat in een gemeenschappelijke ruimte te kaarten met wat andere mannen, op dat moment helemaal nog niet ongerust.

Toen het koppel eindelijk in de gaten had wat er gebeurde, liepen ze naar de reddingssloepen in de hoop beiden gered te kunnen worden. Tevergeefs, want de makers van het zogenaamd onzinkbare schip waren zo overmoedig geweest dat ze niet genoeg sloepen hadden voorzien om alle passagiers in veiligheid te brengen.

Vrouwen en kinderen eerst

Net zoals in de film mochten enkel vrouwen en kinderen als eerste de sloepen betreden. Na lang overtuigen van haar echtgenoot stapte Virginia dan toch in een reddingsbootje, en moest ze de hartverscheurende keuze maken om haar man achter te laten op het dek. Hij beloofde haar dat ze terug herenigd zouden worden, maar dat was natuurlijk niet waar, en hij wist op dat moment waarschijnlijk zelf ook wel beter.

Het meest tragische was nog dat Walter eigenlijk nog ruim voldoende plaats had op de boot. Normaal gezien zou de sloep op elke verdieping nog extra passagiers moeten oppikken, maar dat bleek logistiek onmogelijk. De boot belandde dus op het wateroppervlak met veel lege plaatsen, net als veel andere sloepen. De bemanning van de kleine bootjes durfde niet terugvaren naar het water in de buurt van de Titanic, uit angst om te kapsijzen.

Volgens rapporten die later zijn opgesteld, was Walter één van de mannen die na het uitzwaaien van zijn vrouw terug naar binnen ging en dapper tenonder ging met het schip.

Op de zeebodem

Virginia leefde nog 45 jaar na het gruwelijke voorval. Helaas overleed haar zoon nog voor één van de meest bijzondere ontdekkingen op het gezonken monument werd gedaan: de terugvondst van haar gouden medaillon.

Het werd bovengehaald in 1994, samen met een hoop andere spullen van het koppel. Hun kamer bevond zich namelijk dicht bij het punt waar de boot in twee brak en was makkelijk toegankelijk voor duikers. Het sierraad bevatte vermoedelijk een foto van het koppel en hun zoontje. Een gezinsdroom die voorgoed op de zeebodem verdween...