Harry Styles weigert rol van prins Eric SDE

14 augustus 2019

07u09

Bron: TheWrap 1 Film Even leek het erop alsof Harry Styles (25) écht prins Eric zou gaan spelen in de nieuwe Disney-film ‘The Little Mermaid’, maar die geruchten blijken niet te kloppen. Styles zou de rol beleefd geweigerd hebben.

Dinsdag meldde de website TheDisInsider.com dat de zanger zijn contract had getekend. Eerder werd al gemeld dat Styles in gesprek was over de hoofdrol in de film. Diezelfde dag berichtten ook twee van de grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten dat de acteur/muzikant de rol effectief gekregen had.

Dat blijkt niet te kloppen, vertellen verschillende insiders aan TheWrap. Styles zou grote fan zijn van het project, maar de rol beleefd geweigerd hebben. Er wordt dus naarstig verder gezocht naar een nieuwe prins, die tegenover Halle Bailey’s Ariel zal komen te staan. De opnames zouden begin 2020 starten.