Harry Styles favoriet om rockster Elvis te spelen in biografische film

03 juli 2019

Harry Styles (25) is blijkbaar de topfavoriet om rocklegende Elvis te gaan spelen in een biografische film onder regie van Baz Luhrmann.

Harry Styles heeft grote ‘blue suede shoes’ te vullen. Hij is namelijk één van de vijf acteurs die momenteel nog in aanmerking komen om de rol van Elvis te spelen. Vorige week deed hij een screentest en zou hij er als de topfavoriet zijn uitgekomen. Hij heeft echter nog concurrentie van Aaron Taylor-Johnson, Miles Teller, Ansel Elgort (‘Baby Driver’) en Austin Butler.

Veel tijd om te beslissen is er niet meer, want de hoofdrol zou één van de komende weken al gekozen moeten worden om op schema te blijven. Het is al wel geweten dat Tom Hanks de rol van Tom Parker, de manager van Elvis, op zich zal nemen.

Elvis stierf in 1977 aan een hartaanval. De film zou zich focussen op zijn tocht naar de beroemdheid en zijn hechte relatie met zijn manager. Voor Styles zou het niet zijn eerste grote film zijn, de voormalig One Direction-zanger was ook al te zien in ‘Dunkirk’.