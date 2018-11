Harry Potter-magie en nog een laatste griezelfilm: dit zijn de bioscoop-releases van deze week MVO

12 november 2018

12u17 0 Film Er valt altijd wat nieuws te bewonderen in de Vlaamse bioscoopzalen. Dit zijn de meest opvallende releases van deze week.

‘Fantastic Beasts 2: The Crimes Of Grindelwald’ - 14 november

Na lang wachten is het eindelijk zover: Harry Potter-fans krijgen het vervolg op de eerste ‘Fantastic Beasts’-film voorgeschoteld. Met Eddie Redmayne, Jude Law en Johnny Depp in de hoofdrollen belooft het opnieuw een schot in de roos te worden.

Top voor: alle diehard Harry Potter-fans, mensen die gek zijn op fantasy, cinematografie, schattige beestjes en de eigenhandige schrijfsels van J.K. Rowling.

Pas voor: wie Harry Potter al lang beu is, mensen die Eddie Redmayne niet graag zien acteren en kijkers die protesteren tegen de casting van Johnny Depp na zijn huiselijk geweld-zaak tegen Amber Heard.

‘The Wife’ - 14 november

Eindelijk zien we Hollywood-legende Glenn Close nog eens aan de slag in een hoofdrol. In ‘The Wife’ speelt ze Joan Castleman, een vrouw die 40 jaar lang haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor de literaire carrière van haar man.

Top voor: iedereen die Glenn Close gemist heeft.

Pas voor: mensen die niet houden van drama.

‘Suspiria’ - 14 november

Halloween is al voorbij, maar laat dat geen reden zijn om niet meer te griezelen. Een prestigieuze dansschool verbergt een duister geheim, dat zijn tol eist van actrices Dakota Johnson en Tilda Swinton.

Top voor: kijkers die de Halloween-sfeer nog niet willen loslaten.

Pas voor: wie snel wakker ligt van akelige verhalen.