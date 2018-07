Harry Potter fans, opgelet! Lego komt met bouwset van Zweinstein Gunter Van Stappen

26 juli 2018

17u46

Film Heerlijk nieuws voor fans van Harry Potter. Speelgoedfabrikant Lego komt met een opvallend nieuwe bouwset: het kasteel Zweinstein uit de bekende boeken- en filmreeks. De set bestaat uit 6.000 blokjes en is vanaf 15 augustus online te bestellen. Kostprijs? 450 euro.

De kans dat je thuis een brief toegestuurd krijgt met een uitnodiging voor toverschool Zweinstein is klein, maar dankzij Lego kan je wel proeven van de unieke ervaring. Binnenkort is de bouwset online te koop.

De set bevat onder meer de grote inkomhal, klaslokalen, het kantoor van Perkamentus en de Geheime kamer. Ook zijn er verschillende figuurtjes uit de boeken van J.K. Rowling: onder meer Harry, Ron, Hermelien en Perkamentus zijn erbij, maar ook Draco en Voldemort.



Lego kwam eerder al met een bouwset van Zweinstein, al bestond die 'maar' uit 1.200 blokjes. Met de 6.020 blokjes is dit duidelijk een upgrade.

LEGO Hogwarts Castle - accepting first year wizards and witches September 1. ✨📚👏 https://t.co/eZKv9UxiQN @HarryPotterFilm #HarryPotter #LEGOHarryPotter pic.twitter.com/1nLFhmcWGz LEGO(@ LEGO_Group) link