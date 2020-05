Harry Potter-fans ontdekken ‘verborgen seksscène’ in één van de films MVO

30 mei 2020

10u33 0 Film Ophef in de wereld van Harry Potter: oplettende fans menen namelijk een ‘verborgen seksscène’ te hebben ontdekt in de derde film uit de reeks.

In ‘The Prisoner Of Azkaban’ krijgt Harry de befaamde Marauders Map in handen: een kaart waarop hij iedereen in het kasteel in de gaten kan houden. “Ik zit misschien al te lang in lockdown, maar ik denk dat ik een seksscène heb gevonden in ‘Harry Potter’”, schrijft iemand op Twitter. Daarbij voegt hij een foto van de kaart, waarop links onderaan twee paar verdacht uitziende voetjes lijken te insinueren dat een koppeltje met elkaar naar bed gaat in het kasteel.

Hoewel vele kijkers uit de lucht vallen, schrijft iemand: “De meeste Potter-fans weten dit al sinds de film uitkwam, zo’n 16 jaar geleden.” Maar dat houdt de foto niet tegen om alsnog opnieuw viraal te gaan.

“Misschien hebben de makers het niet als seksscène bedoeld”, oppert iemand. “Misschien stonden twee van de leerlingen gewoon te kussen in een hoekje, zoals dat op een internaat vaak gebeurt?” Anderen zien het dramatischer: “Hupla, mijn hele kindertijd verpest.”

Rus Wetherell, de man die destijds de credit-scène ontwierp waarin de voetjes te zien zijn, bevestigt dat hij de scène bewust heeft toegevoegd. “Ik was nog aan het werk om 4 uur ‘s morgens, en ik zag een kans om iets aan de credits toe te voegen dat grappig zou zijn voor de volwassenen in het publiek, maar dat kinderen niet zouden snappen."

Day ??? of the lockdown.

I found the secret sex scene in Harry Potter and The Prisoner of Azkaban pic.twitter.com/3Sk0CdSJ7T McLovin'(@ IAmLuke_M) link