Harry Potter-fans ontdekken alweer een dikke fout in ‘Fantastic Beasts 2', dit keer over Perkamentus MVO

19 november 2018

08u14 0 Film Na de twijfelachtige cameo van professor Anderling - zij zou nog niet geboren mogen zijn tijdens de tweede ‘Fantastic Beasts’-film - hebben Harry Potter-fans alweer een fout in de prent ontdekt.

Dit keer gaat het om Perkamentus, die in de ‘Fantastic Beasts’-franchise wordt vertolkt door Jude Law. Hoewel zijn interpretatie van het personage veel lof krijgt, zijn het de schrijvers die alweer op de vingers getikt worden.

Zij hebben namelijk over het hoofd gezien dat in het laatste Harry Potter-boek, ‘De Relieken Van De Dood’, grondig wordt uitgelegd hoe de vriendschap tussen Perkamentus en slechterik Grindelwald (gespeeld door Johnny Depp) aan zijn einde komt.

Bloedpact

Dat gebeurt in een spectaculair duel tussen de twee, waarbij de zus van Perkamentus, Ariana, vermoord wordt door Grindelwald. Aberforth, de broer van Perkamentus, was er ook bij, en deed heel het verhaal uit de doeken in het boek.

Waar wringt nu het schoentje? In de film sluiten Perkamentus en Grindelwald op jonge leeftijd al een bloedpact, waarin ze zweren dat ze nooit tegen elkaar zullen vechten. Dat is in één keer ook de reden waarom Perkamentus het hoofdpersonage Newt Scamander als soldaat naar Grindelwald stuurt, in plaats van zelf korte metten met de kwaadaardige tovenaar te maken. Want fans van J.K. Rowling weten het als de beste: een magisch bloedpact kan je niét breken, op straffe van de dood.

Onder de mat

‘Fantastic Beasts’ kaart niet aan wanneer het vreemde pact precies gesloten is, maar uit de beelden blijkt dat Perkamentus en Grindelwald op dat moment nog de beste vrienden waren.

Dat betekent dat de scriptwriters alweer met het originele Harry Potter-plot gaan morrelen, want dankzij hun huidige verhaallijn kon er géén duel tussen de twee hebben plaatsgevonden tijdens of na hun schooltijd. In dat geval zouden ze beiden ter plekke zijn gestorven op het moment dat ze met hun toverstokken naar elkaar wezen.

Het is niet de eerste keer dat de ‘Fantastic Beasts’-film belangrijke details uit de originele franchise onder de mat veegt. Zo brachten ze Minerva Anderling zo’n 10 jaar voor haar geboorde al tot leven als volwassen leerkracht en bedachten ze er een extra broertje voor de familie Perkamentus bij, die in de boeken nooit bestond.

Vernietigend

De algemene commentaar die de film krijgt van de internationale media is verrassend vernietigend. Alleen op cinematografisch en visueel vlak kan de prent op lof rekenen. Verder klinkt het steevast dat de verhaallijn slordig is, er te veel nieuwe informatie verwerkt moet worden door de kijker én dat de motivatie van de personages compleet onduidelijk is. Tot slot nog de grootste belediging, die na foutjes als deze wel te verwachten viel: “’Fantastic Beasts 2' is een schande voor het Harry Potter-nalatenschap.”