Harry Potter-acteur speelt mee in Nederlandse oorlogsfilm MVO

25 november 2019

08u13

Bron: ANP 2 Film Tom Felton, vooral bekend als Draco Malfidus in de succesvolle Harry Potter-reeks, gaat een van de hoofdrollen vertolken in de nieuwe Nederlandse oorlogsfilm ‘De Slag om de Schelde’. Dat heeft producent Levitate Film maandag bekendgemaakt.

Het tweede deel van de opnames van de epische oorlogsfilm gaat deze week van start. Het eerste deel van de opnames vond plaats in Litouwen waar de Zeeuwse Sloedam werd nagebouwd. Voor het tweede draaiblok zullen cast en crew neerstrijken in Zeeland en ook bij ons België, waar grootse scènes worden gedraaid met honderden figuranten.

Eerder werd bekend gemaakt dat Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters de hoofdrollen spelen in de film. Het verhaal volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde die in oktober 1944 in Zeeland plaatsvond. De stad Antwerpen was bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht (Gijs Blom), een Engelse gliderpiloot (Jamie Flatters) en een Zeeuws verzetsmeisje (Susan Radder) elkaar.

De regie is in handen van Matthijs van Heijningen jr. Het budget is 14 miljoen euro. Daarmee is het na Zwartboek de duurste Nederlandstalige filmproductie ooit gemaakt. Het oorlogsdrama wordt gemaakt op initiatief van het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg in het kader van 75 jaar vrijheid en komt op 26 november 2020 uit in de Nederlandse bioscopen. In de rest van de wereld zal de film op Netflix te zien zijn. Het is voor het eerst dat Netflix een Nederlandse film coproduceert.