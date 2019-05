Harrison Ford: “Zonder mij geen Indiana Jones” TDS

25 mei 2019

13u20

Bron: ANP 0 Film Sommige acteurs zijn zo onlosmakelijk verbonden aan een bepaald filmkarakter dat het moeilijk voor te stellen is om iemand anders die rol te zien spelen. Harrison Ford (76) denkt daar precies zo over als het gaat om ‘zijn’ personage Indiana Jones.

In de NBC-show ‘Today’ wordt Harrison gevraagd wie de beroemde archeoloog moet spelen als hij er zelf mee ophoudt. “Niemand! Snap je het dan niet? Ík ben Indiana Jones”, zegt de acteur lachend. “Als ik weg ben is hij ook weg, simpel.”

Chris Pratt wordt genoemd als eventuele nieuwe ‘Indy’, maar volgens Harrison is die rol dus niet vrij. “Het is wel lullig om het Chris Pine op deze manier te moeten mededelen, sorry man”, zegt Harrison terwijl hij de ene Chris met de andere verwart.

De première van de vijfde Indiana Jones-film staat gepland voor 9 juli 2021, vier dagen voor de 79e verjaardag van Harrison.