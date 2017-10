Halleluja! Kevin Janssens vertolkt hoofdrol in nieuwe film die zich afspeelt in nudistenkamp KVDS

Acteur Kevin Janssens gaat de hoofdrol spelen in de eerste langspeelfilm van regisseur Tim Mielants. 'De Patrick' is een tragikomische prent over een man die op een existentiële zoektocht is naar zijn hamer en het verhaal speelt zich af in een nudistenkamp. De opnames starten in de zomer van volgend jaar.

Tim Mielants is bekend als regisseur van tv-reeksen als 'Code 37', 'Cordon' en 'Professor T'. Ook in het buitenland verdiende hij al zijn strepen door twee afleveringen van de Frans-Britse coproductie 'The Tunnel: Sabotage' te regisseren, net als het volledige derde seizoen van de BBC-reeks 'Peaky Blinders'.

Kevin Janssens was al te zien in films als 'D'Ardennen', 'Zot van A.', 'Smoorverliefd' en 'Het varken van Madonna'. Maar ook in series als 'Vermist', 'Salamander', 'Het Goddelijke Monster' en 'Quiz me Quick'. Het succes van 'D'Ardennen' opende ook de weg voor enkele buitenlandse producties zoals het Franse 'Revenge' en de Nederlandse film 'Catacombe'. Op het filmfestival van Gent zal ook de Franstalige Belgische film 'Tueurs' vertoond worden, waarin Janssens meespeelt.

rv Janssens met Veerle Baetens in 'D'Ardennen'.