Halle Berry wijst rol van transgenderpersonage dan toch af en biedt excuses aan SDE

07 juli 2020

08u02

Bron: Vulture 1 Film Dit weekend kondigde Halle Berry (53) in een interview trots aan dat ze zich aan het voorbereiden was op de rol van een transgenderman. Daar kwam veel commentaar op. Niet alleen omdat ze als cisgender vrouw gecast werd voor die rol, maar ook omdat ze haar personage fout benoemde in het interview. Berry heeft haar excuses nu aangeboden en laat weten dat ze de rol aan zich laat voorbijgaan.

In het interview, dat Halle Berry dit weekend op Instagram gaf, vertelde ze over een nieuwe rol die ze aan het voorbereiden was. “Ze is een personage in een project waar ik van houd en dat ik misschien ga doen", vertelde Berry over haar personage, een transgenderman. “Het is erg belangrijk voor mij om verhalen te vertellen. Het is een vrouwelijk verhaal. Ze verandert naar een man, maar ik wil begrijpen waarom en hoe dat gebeurt."

Kritiek

Haar verhaal zorgde voor veel ophef op sociale media. Kijkers vonden het niet kunnen dat een transgenderpersonage vertolkt zou worden door een cisgender vrouw - iemand bij wie de genderidentiteit (in tegenstelling tot transgenders) overeenkomt met het geboortegeslacht. “Denk hier alsjeblieft even over na", schreef een fan op Instagram. “Er zijn zoveel transgenderacteurs die meer dan capabel zijn om zelf onze verhalen te vertellen. We vechten zo hard om vertegenwoordigd te worden in Hollywood, zonder al te veel resultaat. Laat ONS alsjeblieft ONZE verhalen vertellen.” Dat beaamt ook iemand anders: “Dit is een job die naar een transgenderacteur zou kunnen gaan. Het is al moeilijk genoeg voor transgenders om werk te vinden."

Dat Halle consequent over haar personage sprak met de termen ‘ze’ en ‘vrouw’, vinden haar fans ook niet kunnen. “Je taalgebruik richt schade aan", klinkt het. “Een vrouw verandert niet in een man. Hij is een man en is dat altijd geweest. Als je niet bereid bent om de juiste termen te gebruiken, heb je ook niets te zoeken in die rol.”

Excuses

Op sociale media heeft de actrice nu haar excuses aangeboden. “Dit weekend heb ik de kans gekregen te praten over een rol die ik overwoog, als transgenderman. Ik wil me verontschuldigen voor m’n opmerkingen. Als een cisgender vrouw, begrijp ik nu dat ik niet in aanmerking had moeten komen voor deze rol en dat de transgendergemeenschap de kans moet krijgen om hun verhalen zelf te vertellen. Ik ben dankbaar voor de voorlichting en kritiek die ik de afgelopen dagen heb gekregen en zal blijven luisteren en leren van mijn fouten.”

In het statement belooft de actrice ook ‘een betere bondgenoot’ te zijn voor de LHBTQ-gemeenschap. “Ik zal mijn invloed gebruiken om betere representatie aan te kaarten, zowel voor als achter de camera.”

