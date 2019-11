Halle Berry gewond geraakt op de set van ‘Bruised’ Redactie

19 november 2019

17u03

Bron: ANP 0 Film Tijdens de opnames van haar nieuwe film ‘Bruised’ is actrice Halle Berry (53) gewond geraakt, dat meldt het Amerikaanse NJ Advance Media. Ze liep haar kwetsuur op tijdens een vechtscène, maar het is onduidelijk wat de actrice precies mankeert.

Hoewel Halle niet zwaargewond geraakt is, worden de opnames voor de film toch even stilgelegd. Oorspronkelijk zou er maandag gefilmd worden in een sportschool in Newark, New Jersey. Wanneer de opnames weer worden hervat is nog niet bekend.

In ‘Bruised’ speelt Halle de rol van Jackie, een gevallen mixed martial arts-vechter die zich weer omhoog moet knokken om een goed voorbeeld te worden voor haar 6-jarige zoontje. De Oscarwinnares heeft bovendien de regie van de film in handen.