Halle Bailey reageert voor het eerst op rol in 'The Little Mermaid': "Een droom die uitkomt"

07 augustus 2019

18u30

Bron: ET 0 Film Halle Bailey (19) is enorm blij dat zij werd uitgekozen om de rol van Ariel te spelen in de remake van ‘The Little Mermaid’. Dat vertelt de zangeres aan de website Entertainment Tonight.

“Het betekent echt zoveel voor me", vertelt Halle Bailey over haar rol als zeemeermin Ariel. “Ik ben vereerd en dankbaar voor de kans. Ariel was een van mijn favoriete prinsessen toen ik opgroeide, dus het is een droom die uitkomt. Ik ben zo opgewonden en blij.” Ook haar zus, Chloe, is erg tevreden met de kans. “Dit betekent zoveel voor me. Mijn zus is zo getalenteerd en ik kan niet wachten tot de wereld te zien krijgt wat ik elke dag zie", liet de muzikante optekenen. “Ik ben zo ongelooflijk trots op haar. Het gaat echt heel goed worden.”

Erg veel kon Halle nog niet verklappen, maar ze liet wel al weten dat ze het meest uitkijkt naar het inzingen van ‘Part of Your World’. Een voorkeur voor een tegenspeler, die prins Eric zal spelen, heeft ze niet. “Het maakt me niet uit”, vertelt ze. “Iedereen zou het geweldig doen." Op de geruchten dat Idris Elba mogelijk een rol zou krijgen, antwoordt ze cryptisch: “Ik bedoel, hij is geweldig.”

Haar aanstelling als Ariel kon op heel wat felicitaties, maar ook op kritiek rekenen. Veel Disney-fans vroegen zich af hoe het kon dat een roodharige zeemeermin plots veranderde in een donker gekleurde onderwaterprinses met zwart haar.