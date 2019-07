Hakuna Matata! Disney trakteert Lion King-fans op nieuwe beelden Maxime Segers

02 juli 2019

22u22

Bron: AD.nl 0 Film Genieten geblazen: er zijn weer beelden van ‘The Lion King’ opgedoken. In de video die Disney vandaag heeft gepubliceerd zien we onder meer nieuwe scènes uit de film, maar ook hoe het er achter de schermen aan toegaat.

Fans van de Disney-film moeten nog éven geduld hebben: The Lion King is vanaf 17 juli te zien in de bioscoop.

Om de honger van al wie niet meer kan wachten te stillen, heeft Disney vandaag beelden vrijgegeven waarin onder meer Beyoncé en Donald Glover, die de stemmen van Simba en Nala inspreken, in hun rollen te zien en te horen zijn. “Dit was een geweldige ervaring", vertelt Glover.



Niet alleen kunnen kijkers van het tweeënhalve minuut durende filmpje genieten van nieuwe scènes, ook zijn de gezichten achter de andere stemmen te zien. Zo zien we Seth Rogan, die Pumbaa vertolkt, en Keegan-Michael Key die de stem van Kamari inspreekt.