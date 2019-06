Haal de popcorn maar boven: vanavond pareltjes van films op tv MVO

21 juni 2019

00u00 0 Film De grote vakantie is in aantocht en hé, er is weer bijna niets meer op tv. Gelukkig zijn er nog enkele pareltjes uit te vissen, zeker wat films betreft. Dit zijn onze aanraders voor vanavond.

'Café Derby' (VTM, 21.10 uur)

De semi-autobiografische debuutfilm van regisseuse Lenny Van Wesemael. In die prent worden we teruggeflitst naar 1985, waar zakenman Georges (Wim Opbrouck) de kans krijgt om Café Derby te huren. Georges ruikt centen, en zeker wanneer hij hoort dat de paus op het naburige terrein een openluchtmis zal komen opdragen.

'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull' (VIER, 22.35 uur)

In 1957 wordt archeoloog Dr. Henry - beter bekend als Indiana Jones - weer om hulp gevraagd. Hij gaat op zoek naar de Crystal Skull van Akator, een kristallen schedel die een heleboel mythische krachten zou bezitten. Maar hij raakt voor hij het weet verwikkeld in een geheim Sovjet-plot.

'Never Say Never Again' (Q2, 20.35 uur)

007 Sean Connery en Bond-girl Kim Basinger achtervolgen een agent van S.P.E.C.T.R.E., die twee nucleaire apparaten heeft gestolen van de Amerikaanse regering. Het is hun missie om het doelwit van de bandieten te achterhalen, voor de bommen worden ontstoken.

'Beastly' (VIJF, 20.35 uur)

Goed nieuws voor fans van 'Belle en het Beest', want deze film is een herwerking van de Disney-klassieker. De onhebbelijke Kyle Kingson wordt vervloekt om eruit te zien als een lelijk monster. De betovering kan alleen verbroken worden als hij iemand vindt die écht van hem houdt. Bonus: in de hoofdrollen zien we Vanessa Hudgens en Alex Pettyfer.

'When A Stranger Calls' (Vitaya, 20.40 uur)

"En toen bleken de telefoontjes van bínnen in het huis te komen!" Het is dé klassieke horrorzin die dit verhaal perfect samenvat. Wanneer babysitter Jill de kinderen waarop ze past te slapen heeft gelegd, krijgt ze plots akelige telefoontjes.