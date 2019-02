Gwyneth Paltrow verlaat het Marvel-universum na laatste 'Avengers'-film MVO

09u10 0 Film ‘Avengers: Endgame’ wordt de laatste Avengers-film uit de reeks, en Marvel-fans vragen zich al een tijdje af voor welke acteurs dat een permanent afscheid zal betekenen. Chris Evans bevestigde eerder al dat hij voorgoed stopt met het spelen van Captain America, en nu kondigt ook Gwyneth Paltrow haar vertrek aan.

Paltrow speelde in zes Marvel-films het personage Pepper Potts, de vriendin van Iron Man (Robert Downey Jr.). Ze verscheen voor het eerst in de franchise in 2008. ‘Endgame’ wordt voor haar echt the end, bevestigt ze nu zelf.

“Ik voel me er een beetje te oud voor”, bekent ze. “Al ben ik wel heel blij dat ik het gedaan heb. Ik ben al lang bevriend met ‘Iron Man’ regisseur Jon Favreau, en hij heeft me omgepraat om de rol aan te nemen. Nu is het echter genoeg geweest, ik ga geen nieuwe contracten meer tekenen voor vervolgfilms.”

Wel zou ze het overwegen om terug te komen voor korte cameo’s of flashbacks. “Ik vind het een eer om deel uit te maken van zoiets moois. Terugkomen voor een dag? Als ze me daarvoor nodig hebben kunnen ze altijd op me reken.”