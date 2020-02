Gwyneth Paltrow geen fan van eigen film ‘Shallow Hal’: “Het was een ramp” SDE

29 februari 2020

15u18 0 Celebrities Ook grote filmsterren zijn niet altijd tevreden over hun werk. Vraag maar aan Gwyneth Paltrow (47). Zij noemde in een Netflix-video de film ‘Shallow Hal’ als haar minst favoriete vertolking.

In het filmpje ondervraagt Gwyneth Paltrow haar assistent Kevin Keating om te kijken hoe goed hij haar kent. Wanneer ze wil weten wat haar ‘minst favoriete vertolking' was, antwoordt hij: “Ik zou zeggen: ‘Shallow Hallow’.” Daarmee verwijst hij naar ‘Shallow Hal', de romantische komedie uit 2001 waarin Gwyneth een obese vrouw speelt die als een slanke vrouw wordt gezien door het personage van Jack Black.

“Exact”, antwoordt Gwyneth. “Ik ben niet zeker wie je aanraadde om deze film te maken, maar ik was het zeker niet", lacht Kevin. “Ik werkte toen nog niet voor jou. Ik was er niet.” Dat beaamt ook Gwyneth: “Het was voor jouw tijd. Zie je wat er gebeurd is? Een ramp!”

(Lees verder onder de foto.)

De actrice vertelt hoe moeilijk ze het vond om de fat suit, nodig voor haar rol, te dragen. “Op de eerste dag dat ik de fat suit aantrok, bevond ik me in het hotel Tribeca Grand. Ik moest door de lobby lopen. Het was zo droevig, zo verontrustend. Niemand wilde oogcontact met me maken omdat ik obees was.” Ook haar outfit stoorde haar, klinkt het. “Ik droeg een zwarte t-shirt met een grote sneeuwman op. Om een of andere reden zijn de kleren die ze maken voor vrouwen met overgewicht, afgrijselijk. Ik voelde me vernederd, omdat mensen echt afwijzend waren.”